Вендел остается в «Зените»

Полузащитник «Зенита»заявил, что останется в санкт-петербургском клубе на следующий сезон.

«Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с "Зенитом" новых высот.

Мотивация — это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Тёплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остаётся только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны. Говорю ведь, чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать», — рассказал Вендел «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.