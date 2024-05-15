Семак: Получилась настоящая кубковая игра

Главный тренер «Зенита»остался доволен выходом своей команды в суперфинал Кубка России.

«Матч получился боевым. Настоящим кубковым. Мы старались создавать, атаковать, соперник оборонялся низким блоком. Сегодня мы выпустили экспериментальный состав, чтобы лучше выглядеть на втором этаже.

Раньше не извлекали из этого пользу. Ребята молодцы, провели хороший и качественный матч. Я доволен игрой. Хотьи пенальти лотерея», — цитирует Семака «Чемпионат».

После победы над ЦСКА (0:0, 5:4 по пен) «Зенит» сыграет в решающем матче за главный трофей Кубка России с калининградской «Балтикой».