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    Семак: Получилась настоящая кубковая игра

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен выходом своей команды в суперфинал Кубка России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Матч получился боевым. Настоящим кубковым. Мы старались создавать, атаковать, соперник оборонялся низким блоком. Сегодня мы выпустили экспериментальный состав, чтобы лучше выглядеть на втором этаже.

    Раньше не извлекали из этого пользу. Ребята молодцы, провели хороший и качественный матч. Я доволен игрой. Хотьи пенальти лотерея», — цитирует Семака «Чемпионат».

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