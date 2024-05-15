ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдсон БарбозаБарбоза подерется с Мерфи, Уилльямс сразится с Харрисом. Анонс карда UFC Vegas 92
    Все новости спорта

    Хатлон — Равшан: смотрите прямую трансляцию 15.05.2024 в 16:00

    15.05.2024 в 16:00 начнется матч в высшей Лиге Таджикистана Хатлон — Равшан

    Футбол
    15.05.2024 в 16:00 начнется матч в турнире в высшей Лиге Таджикистана Хатлон — Равшан. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Прямую трансляцию матча Хатлон — Равшан смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Для «Зенита» настал момент истины
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Аталанта» и «Ювентус» выявить сильнейшего в основное время?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Проиграет ли «Манчестер Юнайтед» дома «Ньюкаслу»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Альмерия — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Серро Портеньо
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры