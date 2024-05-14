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    Президент Ла Лиги сообщил, в каком клубе Мбаппе начнет следующий сезон

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    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    На прошлой неделе Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в конце сезона, но при этом не сообщил, в каком клубе продолжит карьеру.

    «Мбаппе будет в Мадриде в следующем сезоне, да. Он один из лучших игроков в мире.

    Но в "Реале" есть еще Винисиус и Беллингем, у Мадрида будет отличная команда. Но, конечно, это не дает гарантии победы в чемпионате», — приводит слова Тебаса Ole.

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    • Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» считают, что Мбаппе предал клуб, поскольку уверял, что подпишет новый контракт.

    Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что 25-летний француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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