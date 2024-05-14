Президент Ла Лиги сообщил, в каком клубе Мбаппе начнет следующий сезон

Президент испанской Ла Лигиподтвердил, что нападающий «Пари Сен-Жермен»продолжит карьеру в мадридском

На прошлой неделе Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в конце сезона, но при этом не сообщил, в каком клубе продолжит карьеру.

«Мбаппе будет в Мадриде в следующем сезоне, да. Он один из лучших игроков в мире.

Но в "Реале" есть еще Винисиус и Беллингем, у Мадрида будет отличная команда. Но, конечно, это не дает гарантии победы в чемпионате», — приводит слова Тебаса Ole.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» считают, что Мбаппе предал клуб, поскольку уверял, что подпишет новый контракт.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что 25-летний француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».