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    «Локомотив» планирует продлить контракт с Галактионовым

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    «Локомотив» не собирается увольнять главного тренера команды Михаила Галактионова.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    По информации «Матч ТВ», Галактионов с высокой долей вероятности сохранит свой пост вне зависимости от того, займет ли команда по итогам чемпионата России место в призовой тройке.

    В нынешнем сезоне перед тренерским штабом Галактионова, контракт с которым истекает в конце текущего чемпионата, ставились задачи выйти в финал Кубка России, а также занять призовое место в премьер‑лиге.

    Источник утверждает, что 39-летний специалист продолжит работу с командой даже в том случае, если ни одна из этих задач не будет выполнена.

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    • Руководство «Локомотива» удовлетворено прогрессом молодых российских футболистов под руководством Галактионова, а также тем, что эти игроки могут давать стабильный результат на уровне РПЛ.

    Кроме того, «Локомотив» не заинтересован в перестройке команды и большом количестве трансферов.

    Ожидается, что Галактионов подпишет новый контракт с «Локомотивом» вскоре после завершения сезона.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша.

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