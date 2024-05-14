«Локомотив» планирует продлить контракт с Галактионовым

не собирается увольнять главного тренера команды

По информации «Матч ТВ», Галактионов с высокой долей вероятности сохранит свой пост вне зависимости от того, займет ли команда по итогам чемпионата России место в призовой тройке.

В нынешнем сезоне перед тренерским штабом Галактионова, контракт с которым истекает в конце текущего чемпионата, ставились задачи выйти в финал Кубка России, а также занять призовое место в премьер‑лиге.

Источник утверждает, что 39-летний специалист продолжит работу с командой даже в том случае, если ни одна из этих задач не будет выполнена.

Руководство «Локомотива» удовлетворено прогрессом молодых российских футболистов под руководством Галактионова, а также тем, что эти игроки могут давать стабильный результат на уровне РПЛ.

Кроме того, «Локомотив» не заинтересован в перестройке команды и большом количестве трансферов.

Ожидается, что Галактионов подпишет новый контракт с «Локомотивом» вскоре после завершения сезона.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша.