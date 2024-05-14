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    Бруну Фернандеш готов покинуть «Манчестер Юнайтед»

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    Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш готов покинуть клуб по окончании сезона.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Финальный матч Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится 25 мая, может стать последним для 29-летнего португальца не только за «МЮ», но и в Премьер-лиге.

    Фернандеш перешел в «Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года за 65 млн евро и с тех пор был самым стабильным игроком «красных дьяволов». В 230 матчах за «МЮ» Бруну забил 79 мячей и отдал 64 голевые передачи.

    Контракт Фернандеша с «МЮ» рассчитан до лета 2026 года, но португалец, по слухам, готов попробовать свои силы в другой лиге, где погода теплее, а требования ниже.

    Недостатка в предложениях быть не должно, в том числе от богатых клубов из Саудовской Аравии.

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