Бруну Фернандеш готов покинуть «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед»готов покинуть клуб по окончании сезона.

Финальный матч Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится 25 мая, может стать последним для 29-летнего португальца не только за «МЮ», но и в Премьер-лиге.

Фернандеш перешел в «Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года за 65 млн евро и с тех пор был самым стабильным игроком «красных дьяволов». В 230 матчах за «МЮ» Бруну забил 79 мячей и отдал 64 голевые передачи.

Контракт Фернандеша с «МЮ» рассчитан до лета 2026 года, но португалец, по слухам, готов попробовать свои силы в другой лиге, где погода теплее, а требования ниже.

Недостатка в предложениях быть не должно, в том числе от богатых клубов из Саудовской Аравии.