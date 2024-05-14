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    Бышовец о возможном чемпионстве «Динамо»: Мы находимся в шаге от сенсации

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    Известный тренер Анатолий Бышовец высказался об игре «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ, которое ведет борьбу за чемпионство.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Не думаю, что на "Динамо" будет оказываться давление. Впереди матч с "Крыльями" — их последний матч оставил впечатление, что Самара закончила сезон. Это та интрига, о которой мечтают болельщики. Непредсказуемость породил "Зенит" и Семак. Мы находимся в шаге от сенсации. Думаю, для этого есть все возможности.

    Руководителям клуба и Личке удалось сформировать команду, усилить отдельные позиции. Подбор игроков достаточно хорошего уровня, а также всё в порядке с ментальностью. Это испытание, в котором достаточно высокие шансы», — сказал Бышовец Чемпионату.

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    • После 28-и туров «Динамо» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе. За 2 тура до конца чемпионата «бело-голубые» опережают «Зенит» на 2 балла. В следующем матче команда сыграет против «Крыльев Советов» 18-го мая.

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