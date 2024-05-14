Бышовец о возможном чемпионстве «Динамо»: Мы находимся в шаге от сенсации

Известный тренервысказался об игрев нынешнем сезоне РПЛ, которое ведет борьбу за чемпионство.

«Не думаю, что на "Динамо" будет оказываться давление. Впереди матч с "Крыльями" — их последний матч оставил впечатление, что Самара закончила сезон. Это та интрига, о которой мечтают болельщики. Непредсказуемость породил "Зенит" и Семак. Мы находимся в шаге от сенсации. Думаю, для этого есть все возможности.

Руководителям клуба и Личке удалось сформировать команду, усилить отдельные позиции. Подбор игроков достаточно хорошего уровня, а также всё в порядке с ментальностью. Это испытание, в котором достаточно высокие шансы», — сказал Бышовец Чемпионату.

После 28-и туров «Динамо» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе. За 2 тура до конца чемпионата «бело-голубые» опережают «Зенит» на 2 балла. В следующем матче команда сыграет против «Крыльев Советов» 18-го мая.