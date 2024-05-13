Зобнин — о «Спартаке» при Слишковиче: Никто просто так не стоит и в носу не ковыряется

Полузащитникоценил игру команды под руководством

«Мы стали играть в пять защитников, кроме матча с "Локомотивом", начали играть агрессивно в обороне, с "Пари НН" сыграли 0:0. Мы начинали с защиты, а заканчиваем атакой.

Во время гола "Краснодару" зона была свободной, меня никто не встретил. Было удивительно, что я был один в ударной зоне. Но это их проблемы. Я забил — это самое главное. Было тяжело, "Краснодар" — хорошая команда. Не зря они идут наверху.

У нас все обороняются, никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. Вся команда обороняется и вся команда атакует. Это самое важное», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.