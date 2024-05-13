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    Зобнин — о «Спартаке» при Слишковиче: Никто просто так не стоит и в носу не ковыряется

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил игру команды под руководством Владимира Слишковича.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    «Мы стали играть в пять защитников, кроме матча с "Локомотивом", начали играть агрессивно в обороне, с "Пари НН" сыграли 0:0. Мы начинали с защиты, а заканчиваем атакой.

    Во время гола "Краснодару" зона была свободной, меня никто не встретил. Было удивительно, что я был один в ударной зоне. Но это их проблемы. Я забил — это самое главное. Было тяжело, "Краснодар" — хорошая команда. Не зря они идут наверху.

    У нас все обороняются, никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. Вся команда обороняется и вся команда атакует. Это самое важное», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

    В настоящий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

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