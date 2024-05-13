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    Источник: Миллер может лишить игроков «Зенита» бонусов по итогам сезона

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    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер может оставить футболистов «Зенита» без премиальных по итогам сезона. Об этом рассказал журналист Кирилл Легков.

    Алексей Миллер
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    Алексей Миллер

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша, отставая от «Динамо» на два очка.

    «Что могу сказать по следам последних событий в "Зените". Общение Алексея Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что если не выиграете кубок, будете лишены "всех бонусов". А бонусы там приличные. До 300 тысяч по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения.

    Ну и за отдельные матчи тоже. С ЦСКА была сумма в Сутормина, но в другой валюте, которую мог заработать каждый зенитовец, но... У ЦСКА, например, нет таких премий, выиграли — молодцы.

    Неслучайно после матча последовало заявление Андрея Мостового о том, что мы будем биться за город и болельщиков в оставшихся матчах, чтобы выиграть "золотой дубль". За результат они все же тоже переживают.

    Насчет слов Александра Ивановича [Медведева] про импотентов не знаю, но он ходил в раздевалку в последнее время часто, призывал, внушал, объяснял. Могло и лопнуть терпение.

    У Миллера был тяжелый разговор с Сергеем Семаком. В принципе, Семак в самой сложной ситуации. Его нагрузили по самое никуда легионерами. А те не тащат. Но и он должен был говорить свое слово при формировании команды. Может, более категорично. Если соглашался, то...

    О судьбе тренера говорить рано. Снять Семака может только катастрофический финиш. Хотя после слов Елены Илюхиной про продление контракта это выглядит невозможным.

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    • Многие говорят о том, что перемены могут затронуть тренерский штаб "Зенита", где много народу, роль которых не совсем понятна. А зарплатная нагрузка на бюджет клуба — приличная.

    В общем, если все провалится, без огорчений и потерь игроки "Зенита" не останутся. Но самое смешное будет, если они выиграют и чемпионат, и кубок. Тогда Миллер снова пойдет в раздевалку и скажет совсем другие слова.

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    Я бы сейчас ставил если не на победы и голы "Зенита", то на большую мотивацию его игроков в оставшихся матчах, если такая линия есть в конторах. Там точно можно сорвать куш», — написал Легков в своем телеграм-канале.

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