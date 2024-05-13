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    Семшов: У «Зенита» будто все пропало — нет качественного футбола

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    Известный в прошлом футболист Игорь Семшов высказался об игре «Зенита» в последних матчах РПЛ.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Если честно, я удивлен выступлением "Зенита", потому что команда после игры с "Краснодаром" выглядела качественно, цельно по игре, забивала, обостряла и создавала моменты, а потом как будто все пропало, в последнем матче особенно.

    Четыре встречи команда не выигрывает, а с Кубком пять получится. Не знаю, что произошло, у них нет качественного футбола: да, держат мяч, катают его вдоль и поперек, но остроты и агрессии нет никакой. Если бы это было один-два матча, еще можно было на это уповать, но тут пять», — приводит слова Семшова «Советский Спорт».

    Сейчас «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

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