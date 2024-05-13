ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео ЭрнандесТрансферный дайджест. 7-13 мая
    Все новости спорта

    Генеральный директор «Динамо» ответил на вопрос о продлении контракта с Личкой

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России
    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что руководство клуба пока не разговаривало с главным тренером Марцелом Личкой по поводу заключения нового контракта, а сейчас полностью сконцентрирована на финише чемпионата.

    Павел Пивоваров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Пивоваров

    «У Марцела Лички есть определенные условия для продления контракта. Сезон складывается для команды очень успешно. Общались уже с тренером? В настоящий момент с учетом турнирной ситуации надо сфокусироваться на спорте, а уже потом думать о контракте.

    Довольны, как работает Личка? Конечно. Это (лидерство в РПЛ) уникальная ситуация для "Динамо" после 28 тура. Результат пока промежуточный, финального еще нет. Давайте не будем торопиться», — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    За два тура до конца чемпионата «Динамо» лидирует в таблице РПЛ. Последний раз «бело-голубые» становились чемпионами страны в 1976 году. Контракт Лички действует до конца сезона с возможностью автоматического продления при выполнении определенных условий.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «Барсы» будут проблемы в матче с командой Захаряна?
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • «Фиорентина» возьмет три очка в игре против «Монцы»
  • «Фиорентина» — «Монца». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фиорентина — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры