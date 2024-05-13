Генеральный директор «Динамо» ответил на вопрос о продлении контракта с Личкой

Генеральный директор «Динамо»рассказал, что руководство клуба пока не разговаривало с главным тренеромпо поводу заключения нового контракта, а сейчас полностью сконцентрирована на финише чемпионата.

«У Марцела Лички есть определенные условия для продления контракта. Сезон складывается для команды очень успешно. Общались уже с тренером? В настоящий момент с учетом турнирной ситуации надо сфокусироваться на спорте, а уже потом думать о контракте.

Довольны, как работает Личка? Конечно. Это (лидерство в РПЛ) уникальная ситуация для "Динамо" после 28 тура. Результат пока промежуточный, финального еще нет. Давайте не будем торопиться», — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

За два тура до конца чемпионата «Динамо» лидирует в таблице РПЛ. Последний раз «бело-голубые» становились чемпионами страны в 1976 году. Контракт Лички действует до конца сезона с возможностью автоматического продления при выполнении определенных условий.