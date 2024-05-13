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    Перес высказался о менталитете «Реала»

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    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о менталитете своего клуба.

    Флорентино Перес
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    Флорентино Перес

    «Мы — самый любимый клуб в мире. Каждый титул толкает нас к следующему. Игра против "Баварии" была особенной. Теперь мы сыграем ещё в одном финале Лиги чемпионов в июне.

    Я уверен, что игроки сделают всё, чтобы вернуться сюда с очередным трофеем Лиги чемпионов», — приводит слова Переса Madrid Xtra.

    Мадридский клуб досрочно завоевал свой 36-й чемпионский титул. Это самый лучший показатель в Испании. На втором месте «Барселона» (27).

    В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли». Напомним, в активе мадридского клуба 9 титулов Лиги чемпионов. Таким образом, победа в финале с «Боруссией» будет для испанцев юбилейной.

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