Перес высказался о менталитете «Реала»

Президент мадридского «Реала»рассказал о менталитете своего клуба.

«Мы — самый любимый клуб в мире. Каждый титул толкает нас к следующему. Игра против "Баварии" была особенной. Теперь мы сыграем ещё в одном финале Лиги чемпионов в июне.

Я уверен, что игроки сделают всё, чтобы вернуться сюда с очередным трофеем Лиги чемпионов», — приводит слова Переса Madrid Xtra.

Мадридский клуб досрочно завоевал свой 36-й чемпионский титул. Это самый лучший показатель в Испании. На втором месте «Барселона» (27).

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли». Напомним, в активе мадридского клуба 9 титулов Лиги чемпионов. Таким образом, победа в финале с «Боруссией» будет для испанцев юбилейной.