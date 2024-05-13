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    Мамаев: Галицкий заслужил чемпионство

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    Известный в прошлом российский футболист Павел Мамаев высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата России.

    Павел Мамаев
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    Павел Мамаев

    «Стараюсь смотреть РПЛ, пусть и не всегда получается. Золотая гонка — класс. Недавно думал, что впервые за долгое время у нас три команды имеют шансы на чемпионство. Мой прогноз — непредсказуемо. Если бы всё было предсказуемо, было бы неинтересно.

    Хотел бы, чтобы чемпионом стал "Краснодар". Я в этой команде провёл пять с половиной лет, хочется, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который со всех сторон этого заслуживает. Глядя на его подход, внимание к российскому футболу, что он делает для города, региона — любой человек в России согласится, что Галицкий заслужил чемпионство», — цитирует Мамаева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», которое на два балла опережает «Зенит». «Краснодар» идет третьим.

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