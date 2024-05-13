Лунин договорился с «Реалом» о новом контракте

в ближайшее время продлит контракт с мадридским

По информации Relevo, украинский вратарь уже согласовал с «Королевским клубом» условия нового договора.

Отмечается, что контракт будет рассчитан до лета 2029 года.

Источник также уточняет, что Лунин готов остаться в «Реале» и конкурировать с Тибо Куртуа за место в основном составе.

Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 16 миллионов евро. Действующее соглашение 25-летнего вратаря с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, Лунин в текущем сезоне стал основным вратарем «Реала» из-за травмы Куртуа.