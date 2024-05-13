Канчельскис считает, что у «Зенита» нет кризиса

Бывший полузащитник сборной Россиидал комментарий по поводу текущего положения дел у

«Зенит сейчас идёт на втором месте и борется за чемпионство, поэтому есть большие шансы, что они займут первое место. Какой же кризис в "Зените"? Кризис — это когда команда борется за выживание или вылетает. А сейчас команде где-то не фартит, где-то она не забивает или у неё не залетает. Поэтому не думаю, что у "Зенита" сейчас кризис.

Все команды попадают в физическую и психологическую яму. И кто из этой ямы быстрее выкарабкивается, тот и побеждает. Кто-то из этого положения выходит быстрее, а кому-то потруднее. Поэтому в этой ситуации оказался "Зенит", не может команда целый год быть в одной и той же форме. У "Зенита" ещё две игры в чемпионате, всё будет ясно после них», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.