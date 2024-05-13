Канчельскис: «Краснодар» попал в физическую и психологическую яму

Известный отечественный тренероценил нынешнюю ситуацию в

«У "Краснодара" происходит точно такая же ситуация, как у "Зенита". Команда попала в физическую и психологическую яму, а также произошла непонятная смена тренера, поэтому у футболистов пошёл мандраж. Отсюда появились осечки "Краснодара", плюс "Зенит" тоже стал терять очки.

У "Динамо" же не ставилась задача становиться чемпионами, просто аппетит пришёл во время еды», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», которое на два балла опережает «Зенит». «Краснодар» идет третьим.