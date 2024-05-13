Гвардиола рассказал, ради кого не спал ночами

Главный тренер «Манчестер Сити»признался в любви к игре великого баскетболистаи рассказал, что ему приходилось во время карьеры футболиста в 90-е годы вставать по ночам, чтобы смотреть его матчи в НБА в прямом эфире.

«Когда он играл в 90-х, я просыпался в Барселоне в 3-4 утра. Жена в тот момент ещё спала, а я смотрел телевизор, потому что у меня было чувство, что я больше никогда не увижу эту харизму, эту страсть к соперничеству, этот талант и мастерство в одном человеке», — сказал Гвардиола на канале TNT Sports в YouTube.

Многие эксперты признают Майкла Джордана величайшим игроком в истории баскетбола. Он двукратный победитель Олимпийских игр (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз».