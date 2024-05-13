ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Гвардиола: Если мы не победим «Тоттенхэм», то не выиграем АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Тоттенхэмом» в АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «С этой командой мы играли дважды в этом сезоне. Если мы не победим, то не выиграем АПЛ. Вот что нам нужно сделать — победить.

    Играть против "Тоттенхэма" на выезде — это всегда большой вызов, особенно в этом сезоне. Они так агрессивны! Они уступают 0:4 на "Энфилде" "Ливерпулю", но все равно продолжают придерживаться того, во что верят. Есть трудности, но мы знаем, ради чего играем.

    Мы знаем, как трудно снова оказаться на вершине, но впереди нас ждет что-то уникальное.

    Мы должны читать игру, интерпретировать ее как можно лучше, играть в тот футбол, который хотим. Должны быть правильное напряжение и концентрация. Если играешь такие матчи слишком расслабленно — это большая проблема.

    "Тоттенхэм" играет за Лигу чемпионов, поэтому у них есть важная цель, но и у нас тоже есть большие цели.

    Мы много раз играли на их стадионе очень хорошо, но не смогли забить или победить. Сейчас мы пытаемся добиться чего-то особенного, поэтому на этот раз нам придется это сделать. Пришло время сделать это, иначе "Арсенал" станет чемпионом.

    Настрой — это именно то, что нам нужно, чтобы выиграть такой матч. Ничего другого не может быть в голове в такой момент, потому что все знают, ради чего мы играем», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «Барсы» будут проблемы в матче с командой Захаряна?
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Медведев легко обыграет протеже Джоковича?
  • Медьедович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Медьедович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фиорентина — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры