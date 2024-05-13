Гвардиола: Если мы не победим «Тоттенхэм», то не выиграем АПЛ

Главный тренервысказался о предстоящем матче св АПЛ.

«С этой командой мы играли дважды в этом сезоне. Если мы не победим, то не выиграем АПЛ. Вот что нам нужно сделать — победить.

Играть против "Тоттенхэма" на выезде — это всегда большой вызов, особенно в этом сезоне. Они так агрессивны! Они уступают 0:4 на "Энфилде" "Ливерпулю", но все равно продолжают придерживаться того, во что верят. Есть трудности, но мы знаем, ради чего играем.

Мы знаем, как трудно снова оказаться на вершине, но впереди нас ждет что-то уникальное.

Мы должны читать игру, интерпретировать ее как можно лучше, играть в тот футбол, который хотим. Должны быть правильное напряжение и концентрация. Если играешь такие матчи слишком расслабленно — это большая проблема.

"Тоттенхэм" играет за Лигу чемпионов, поэтому у них есть важная цель, но и у нас тоже есть большие цели.

Мы много раз играли на их стадионе очень хорошо, но не смогли забить или победить. Сейчас мы пытаемся добиться чего-то особенного, поэтому на этот раз нам придется это сделать. Пришло время сделать это, иначе "Арсенал" станет чемпионом.

Настрой — это именно то, что нам нужно, чтобы выиграть такой матч. Ничего другого не может быть в голове в такой момент, потому что все знают, ради чего мы играем», — приводит слова Гвардиолы BBC.