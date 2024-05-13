Бекхэм: «Манчестер Юнайтед» слишком долго испытывает проблемы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала», «ПСЖ» и «Милана», а ныне совладелец американского «Интер Майами»высказался о проблемах манкунианцев.

«Думаю, последние пять, может, 10 лет клуб испытывал разного рода проблемы, но так бывает всегда, когда тренер сэр Алекс Фергюсон покидает команду.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы ситуация изменилась довольно быстро, потому что, как мне кажется, продолжается это уже очень долго», — приводит слова Бекхэма The Athletic.

Напомним, после 36 туров АПЛ нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. В рамках внутреннего первенства манкунианцам осталось провести две игры.

Календарь и таблица АПЛ

15 мая команда Эрика тен Хага примет на домашней арене «Ньюкасл», а через четыре дня отправится на выезд к «Брайтону».