Анчелотти: Благодаря игрокам сезон выдался довольно легким

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Как себя чувствую? Очень хорошо, лучше чем когда-либо. Медовый месяц продолжается. Я рад и воодушевлен тем, что еще может произойти.
Мои пресс-конференции проходят без давления, вы слишком ласковы. Единственная проблема, что рано или поздно наступит и время для кнута.
Худший момент? Поражение от "Атлетико" в чемпионате. Мы поняли, что должны внести изменения. Мы изменили некоторые моменты в обороне.
Благодаря игрокам сезон выдался довольно легким», — приводит слова Анчелотти сайт «Реала».
Напомним, что «Реал» досрочно стал чемпионом Испании и пробился в финал Лиги чемпионов.