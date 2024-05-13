Анчелотти: Благодаря игрокам сезон выдался довольно легким

Главный тренероценил текущий сезон для команды.

«Как себя чувствую? Очень хорошо, лучше чем когда-либо. Медовый месяц продолжается. Я рад и воодушевлен тем, что еще может произойти.

Мои пресс-конференции проходят без давления, вы слишком ласковы. Единственная проблема, что рано или поздно наступит и время для кнута.

Худший момент? Поражение от "Атлетико" в чемпионате. Мы поняли, что должны внести изменения. Мы изменили некоторые моменты в обороне.

Благодаря игрокам сезон выдался довольно легким», — приводит слова Анчелотти сайт «Реала».

Напомним, что «Реал» досрочно стал чемпионом Испании и пробился в финал Лиги чемпионов.