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    Анчелотти: Благодаря игрокам сезон выдался довольно легким

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил текущий сезон для команды.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Как себя чувствую? Очень хорошо, лучше чем когда-либо. Медовый месяц продолжается. Я рад и воодушевлен тем, что еще может произойти.

    Мои пресс-конференции проходят без давления, вы слишком ласковы. Единственная проблема, что рано или поздно наступит и время для кнута.

    Худший момент? Поражение от "Атлетико" в чемпионате. Мы поняли, что должны внести изменения. Мы изменили некоторые моменты в обороне.

    Благодаря игрокам сезон выдался довольно легким», — приводит слова Анчелотти сайт «Реала».

    Напомним, что «Реал» досрочно стал чемпионом Испании и пробился в финал Лиги чемпионов.

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