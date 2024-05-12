Титов: Рядом с Угальде должен играть Соболев

Бывший капитан «Спартака»оценил игру форварда красно-белыхв матче с «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Угальде? Конечно, за форварда должны говорить его голы. Можно тут и претензии предъявить. Но парень без особой раскачки ворвался в наш чемпионат. Так что повременим с выводам. Летом он проведет полноценную подготовку. Угальде — способный футболист, с качествами. Это понятно.

Но я, если помните, уже как-то горил, что ему комфортнее играть, когда рядом находится Соболев. Они дополняют друг друга. Когда они действуют по отдельности — это уже совсем другая история. Думаю, им двоим можно найти на поле место. Например, при системе 3-5-2 или 5-3-2. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Титов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне 21-летний Угальде провел за «Спартак» 13 матчей и забил 1 гол.