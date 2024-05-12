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    Титов: Рядом с Угальде должен играть Соболев

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру форварда красно-белых Манфреда Угальде в матче с «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Угальде? Конечно, за форварда должны говорить его голы. Можно тут и претензии предъявить. Но парень без особой раскачки ворвался в наш чемпионат. Так что повременим с выводам. Летом он проведет полноценную подготовку. Угальде — способный футболист, с качествами. Это понятно.

    Но я, если помните, уже как-то горил, что ему комфортнее играть, когда рядом находится Соболев. Они дополняют друг друга. Когда они действуют по отдельности — это уже совсем другая история. Думаю, им двоим можно найти на поле место. Например, при системе 3-5-2 или 5-3-2. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Титов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне 21-летний Угальде провел за «Спартак» 13 матчей и забил 1 гол.

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