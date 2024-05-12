Тен Хаг: Без семи игроков стартового состава мы дали бой одной из лучших команд лиги

Главный тренерподвел итог матча против(0:1).

«Мы можем смотреть в глаза фанатам. В понедельник это точно было невозможно, но видно, что болельщики нас поддерживают, и сегодня мы им отплатили. Это должно стать стандартом.

Правильное отношение к делу — вот с чего все начинается. Мы должны формировать его в течение недели и в день игры быть готовыми. Сегодня так и было. Нам не хватало семи игроков стартового состава, но мы дали бой одной из лучших команд лиги.

Все дело в исполнении. Когда у тебя нет правильного отношения, когда ты не прессингуешь должным образом, сопернику становится легко. В ситуации с голом полузащитник допускает небольшую ошибку, и она влечет серьезные последствия.

Для футболиста "МЮ" каждый матч как финал. Надо проявлять себя ради победы в каждом матче. Надо это понимать.

Фанаты понимают ситуацию. Когда у вас столько травм, особенно в ключевых зонах, вы не получаете того, чего заслуживаете. Фанаты нас поддерживают, они с нами.

Игроки тоже люди. Раз в три месяца у команды может быть неправильное отношение к делу, и в понедельник это проявилось. Но у этой команды всегда крепкий дух.

У нас проблемы, и проблемы стоят нам нужных результатов. Но я не знаю, где мы должны быть, когда у нас все здоровы. Когда все игроки доступны, ты набираешь больше очков. Особенно это касается обороны, мы даем создавать много моментов и пропускаем много голов. В прошлом сезоне мы лидировали по сухим матчам в АПЛ», — приводит слова тен Хага ВВС.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 86-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 8-й позиции (54 балла).