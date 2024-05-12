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    Тен Хаг: Без семи игроков стартового состава мы дали бой одной из лучших команд лиги

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча против «Арсенала» (0:1).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы можем смотреть в глаза фанатам. В понедельник это точно было невозможно, но видно, что болельщики нас поддерживают, и сегодня мы им отплатили. Это должно стать стандартом.

    Правильное отношение к делу — вот с чего все начинается. Мы должны формировать его в течение недели и в день игры быть готовыми. Сегодня так и было. Нам не хватало семи игроков стартового состава, но мы дали бой одной из лучших команд лиги.

    Все дело в исполнении. Когда у тебя нет правильного отношения, когда ты не прессингуешь должным образом, сопернику становится легко. В ситуации с голом полузащитник допускает небольшую ошибку, и она влечет серьезные последствия.

    Для футболиста "МЮ" каждый матч как финал. Надо проявлять себя ради победы в каждом матче. Надо это понимать.

    Фанаты понимают ситуацию. Когда у вас столько травм, особенно в ключевых зонах, вы не получаете того, чего заслуживаете. Фанаты нас поддерживают, они с нами.

    Игроки тоже люди. Раз в три месяца у команды может быть неправильное отношение к делу, и в понедельник это проявилось. Но у этой команды всегда крепкий дух.

    У нас проблемы, и проблемы стоят нам нужных результатов. Но я не знаю, где мы должны быть, когда у нас все здоровы. Когда все игроки доступны, ты набираешь больше очков. Особенно это касается обороны, мы даем создавать много моментов и пропускаем много голов. В прошлом сезоне мы лидировали по сухим матчам в АПЛ», — приводит слова тен Хага ВВС.

    После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 86-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 8-й позиции (54 балла).

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