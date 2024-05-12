Семшов о чемпионской гонке в РПЛ: Все в руках «Динамо»

Экс-футболистподелился мнением о шансах «сине-бело-голубых» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Конечно, результат "Зенита" был неожиданным, так как команда ведет борьбу за чемпионство, четвертый матч подряд не может победить соперника, особенно на своем поле. Наверное, "Зенит" должен был действовать немного агрессивнее, чтобы добиться нужного результата.

Пока есть такая ситуация, динамовцы должны держать все в своих руках, чтобы все зависело только от них, вчера в драматичном матче они вырвали нужную победу. Характер и сплоченность команды повлияли на этот результат. Теперь, конечно, все в руках "Динамо", несмотря на матч с "Краснодаром", но гандикап в два очка от "Зенита" вполне позволяет команде сделать все, чтобы стать чемпионом.

Если брать последние матчи "Зенита", то страдает качество игры. Сейчас нет целостной игры. Какая-то обреченность или скудность моментов впереди», — приводит слова Семшова ТАСС.

Напомним, что 11-го мая «Зенит» на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 0:1. «Динамо», в свою очередь, обыграло «Балтику» (3:2). После 28-и туров в РПЛ «бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 53 очками в активе, опережая команду Сергея Семака на 2 балла.