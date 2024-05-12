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    Руни: В «Манчестер Юнайтед» все под угрозой — тренер, его штаб, игроки, отдел скаутинга, весь клуб

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    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о текущем положении дел в английском клубе.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Думаю, все они под угрозой: тренер, его штаб, игроки, отдел скаутинга, весь клуб.

    Сезон заканчивается, впереди сложные матчи, после которых — финал Кубка Англии. Игроки должны показать, что хотят играть за этот клуб. Сезон завершится большим матчем против "Манчестер Сити", но доказывать надо начинать уже сейчас. Нельзя просто включиться на финал, надо начинать с сегодняшнего дня — и до финала.

    При Дэвиде Мойесе мы финишировали седьмыми, я был в той команде. Я помню, что Мойес лишился работы, но тогда ни на секунду не было таких плохих ощущений, как сейчас», — приводит слова Руни Daily Mail.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

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