Стали известны условия, при которых Модрич может остаться в «Реале»

Лука Модрич и Тони Кроос Фото: globallookpress.com
Стало известно, что будущее 38-летнего Модрича зависит от другого полузащитника «Реала» Тони Крооса.
Если немец продлит контракт с «королевским» клубом, то хорват точно покинет «Реал», а если Кроос примет решение не продлевать контракт, то есть шанс, что Модрич останется.
В нынешнем сезоне Кроос провел 45 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил гол и оформил 8 ассистов. Модрич принял участие в 43-х встречах, в которых отметился 2 мячами и 8-ю голевыми передачами.