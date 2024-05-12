Стали известны условия, при которых Модрич может остаться в «Реале»

Полузащитникможет продлить контракт со «сливочными» при определенных условиях. Об этом сообщает Madrid Xtra.

Стало известно, что будущее 38-летнего Модрича зависит от другого полузащитника «Реала» Тони Крооса.

Если немец продлит контракт с «королевским» клубом, то хорват точно покинет «Реал», а если Кроос примет решение не продлевать контракт, то есть шанс, что Модрич останется.

В нынешнем сезоне Кроос провел 45 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил гол и оформил 8 ассистов. Модрич принял участие в 43-х встречах, в которых отметился 2 мячами и 8-ю голевыми передачами.