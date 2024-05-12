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    Стали известны условия, при которых Модрич может остаться в «Реале»

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продлить контракт со «сливочными» при определенных условиях. Об этом сообщает Madrid Xtra.

    Лука Модрич и Тони Кроос
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    Лука Модрич и Тони Кроос

    Стало известно, что будущее 38-летнего Модрича зависит от другого полузащитника «Реала» Тони Крооса.

    Если немец продлит контракт с «королевским» клубом, то хорват точно покинет «Реал», а если Кроос примет решение не продлевать контракт, то есть шанс, что Модрич останется.

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    • В нынешнем сезоне Кроос провел 45 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил гол и оформил 8 ассистов. Модрич принял участие в 43-х встречах, в которых отметился 2 мячами и 8-ю голевыми передачами.

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