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    Литвинов: «Краснодар» не удивил

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    Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о минувшем матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «Счёт по игре. У нас было много моментов, у них были какие-то полумоменты. Для такого матча, где играют команды, которые борются за первую тройку, закономерный результат.

    Удивил ли чем-то "Краснодар"? Да нет, всё разобрали. Понимали к чему готовиться и что будет на поле: какие атаки они будут проводить, где их сильные стороны, где слабые, поэтому особо не удивили и в целом, думаю, мы справились. Понятое дело, чтобы были у них моменты, и подходы к воротам, и опасные удары, но у нас Саша Максименко выручает», — приводит слова Литвинова пресс-служба красно-белых.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, после 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

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