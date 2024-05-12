Кирьяков о возможном чемпионстве «Динамо»: Игроки должны понимать всю ответственность

Российский тренерзаявил, чтоснимет проклятие, если выиграет Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

«Для болельщиков "Динамо" чемпионство будет праздником, снятием проклятия, о котором все говорят. Динамовцы выдохнут. Последнее чемпионство, если вспомнить, было не совсем полноценным: чемпионат тогда разделили на два этапа.

А сейчас может быть полноценное чемпионство в борьбе с сильными командами. Динамовцы заслужили этого, ожидая и надеясь столько времени. Игроки должны понимать всю ответственность», — сказал Кирьяков Чемпионату.

Напомним, что 11-го мая «Динамо» вырвало победу у «Балтики» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ. После этого поединка «бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 53 очками в активе. В следующем матче «Динамо» сыграет против «Крыльев Советов» 18-го мая.