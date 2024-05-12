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    Кирьяков о возможном чемпионстве «Динамо»: Игроки должны понимать всю ответственность

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    Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что «Динамо» снимет проклятие, если выиграет Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    «Для болельщиков "Динамо" чемпионство будет праздником, снятием проклятия, о котором все говорят. Динамовцы выдохнут. Последнее чемпионство, если вспомнить, было не совсем полноценным: чемпионат тогда разделили на два этапа.

    А сейчас может быть полноценное чемпионство в борьбе с сильными командами. Динамовцы заслужили этого, ожидая и надеясь столько времени. Игроки должны понимать всю ответственность», — сказал Кирьяков Чемпионату.

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    • Напомним, что 11-го мая «Динамо» вырвало победу у «Балтики» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ. После этого поединка «бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 53 очками в активе. В следующем матче «Динамо» сыграет против «Крыльев Советов» 18-го мая.

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