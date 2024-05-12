Рой Кин о поражении «Ман Юнайтед»: Они были просто ужасны

Экс-футболиствыступил с критикой в адрес «красных дьяволов» после поражения в матче 37-го тура АПЛ с(0:1).

«Должно быть, "Арсенал" думает о том, как им повезло, что сегодня они играли против такого плохого "Манчестер Юнайтед".

Конечный результат, недостаток качества, принятие решений — они совершают ошибки и не предъявляют требований друг к другу. Никто не ищет друг у друга ошибки. "МЮ" сегодня был просто ужасен, особенно в последние полчаса», — сказал Кин BBC.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе. В следующем поединке «манкунианцы» сыграют против «Ньюкасла» 15-го мая.