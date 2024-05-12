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    Кордоба: «Краснодар» сам отдал титул

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    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, могла ли смена тренера по ходу сезона повлиять на результаты команды.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Не удивило, что клуб принял решение поменять тренера. Нам надо уважать это решение. Конечно, Мусаев доверяет мне, как и другим ребятам. В этой ситуации неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул. Это ответственность команды, а не тренера», — сказал Кордоба «Чемпионату».

    Напомним, с января 2023 года по 13 марта 2024 года должность главного тренера «Краснодара» занимал сербский специалист Владимир Ивич. На этом посту его сменил российский специалист Мурад Мусаев.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 28 туров РПЛ «быки» набрали 50 очков и занимают третье место.

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