ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Игра в поддавки. «Зенит» получил пощечину от ЦСКА в Санкт-Петербурге
  • 15:59
    • «Локомотив» всухую обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
  • 15:31
    • «Факел» и «Урал» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 16:26
    • Соболенко победила Ястремскую на «Мастерсе» в Риме
  • 16:13
    • «Норвич» и «Лидс» сыграли безголевую ничью
    Все новости спорта

    Бавария — Вольфсбург: смотрите прямую трансляцию 12.05.2024 в 18:30

    12.05.2024 в 18:30 начнется матч в футбольной Бундеслиге Бавария — Вольфсбург

    Футбол Бундеслига Бавария Вольфсбург Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    12.05.2024 в 18:30 начнется матч в турнире в футбольной Бундеслиге Бавария — Вольфсбург. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Вольфсбург» — «Бавария» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Вольфсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бавария»).

    Прямую трансляцию матча Бавария — Вольфсбург смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арcенал» устроит шоу на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Атлетико» потеряет очки в матче против «Сельты»?
  • «Атлетико» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • «ПСЖ» должен отреагировать на вылет из ЛЧ
  • «ПСЖ» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.72
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Факел — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры