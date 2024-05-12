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    «Бавария» предложила контракт Флику

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    «Бавария» близка к тому, что вернуть немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера мюнхенской команды. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    По информации источника, «Бавария» предложила Флику трудовое соглашение, рассчитанное до 2026 года.

    Напомним, 59-летний специалист занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды чемпионат Германии.

    Последним местом работы Флика была немецкая национальная команда, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

    Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.

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