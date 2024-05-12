2-й таймМанчестер Юнайтед — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн
  • 18:29
    • «Факел» и «Урал» разошлись миром в матче РПЛ
  • 18:20
    • «Зенит» победил в гостях ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии
  • 17:58
    • «Сочи» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 17:25
    • Джокович неожиданно проиграл Табило и завершил выступление на турнире в Риме
  • 16:58
    • Хачанов справился с Черундоло на турнире в Риме
    Все новости спорта

    Атлетико Гойаньенсе — Крузейро: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.05.2024 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Атлетико Гойаньенсе — Крузейро

    Футбол Латинская Америка
    12.05.2024 в 22:00 начнется матч в турнире в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Атлетико Гойаньенсе — Крузейро. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Атлетико Гойаньенсе» — «Крузейро» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Прямую трансляцию матча Атлетико Гойаньенсе — Крузейро смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» должен отреагировать на вылет из ЛЧ
  • «ПСЖ» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Два полуфиналиста Лиги Европы выдадут яркую игру
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • У «Барсы» будут проблемы в матче с командой Захаряна?
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 13 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фиорентина — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кливленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры