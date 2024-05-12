Артета: Мы должны быть лучше, чем «Манчестер Юнайтед»

Главный тренеррассказал о статусе фаворита в матче 37-го тура АПЛ с

«Для меня право на это нужно заслужить на протяжении многих лет, а мы этого не сделали. Мы совершенно так не думаем. Мы подготовились, и должны быть лучше, чем они», — приводит слова Артеты Sky Sports.

После 36-и туров «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 86-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 8-й позиции (54 балла).

Матч между этими командами стартовал сегодня, в 18:30 мск. После 40 сыгранных минут «Арсенал» ведет в счете 1:0. Единственный гол забил Леандро Троссард на 20-й минуте.