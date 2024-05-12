Артета: Я восхищаюсь командами тен Хага

Главный тренервысказался о наставнике

«Могу говорить только то, что думаю о нем как о тренере. Он прекрасный тренер. Я восхищаюсь его командами, как "Аяксом", так и "Юнайтед".

Я знаю, что он пытается сделать, знаю, как он это делает, и как трудно готовиться к играм против него, поэтому испытываю к нему огромное уважение.

Надеюсь, что ему дадут время, потому что мы коллеги и знаем, насколько сложна эта лига, как она отличается от остальных. Да, надеюсь, что так, потому что я считаю, что он отличный тренер.

Если вы хотите выиграть Премьер-лигу и большие трофеи, вы должны приезжать на все эти стадионы, проявлять себя и побеждать. Это тот путь, по которому мы идем, и несомненно, собираемся продолжить его в воскресенье», — приводит слова Артеты Sky Sports.