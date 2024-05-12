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    Артета: Я восхищаюсь командами тен Хага

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о наставнике «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Могу говорить только то, что думаю о нем как о тренере. Он прекрасный тренер. Я восхищаюсь его командами, как "Аяксом", так и "Юнайтед".

    Я знаю, что он пытается сделать, знаю, как он это делает, и как трудно готовиться к играм против него, поэтому испытываю к нему огромное уважение.

    Надеюсь, что ему дадут время, потому что мы коллеги и знаем, насколько сложна эта лига, как она отличается от остальных. Да, надеюсь, что так, потому что я считаю, что он отличный тренер.

    Если вы хотите выиграть Премьер-лигу и большие трофеи, вы должны приезжать на все эти стадионы, проявлять себя и побеждать. Это тот путь, по которому мы идем, и несомненно, собираемся продолжить его в воскресенье», — приводит слова Артеты Sky Sports.

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