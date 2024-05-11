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    Титов: Даже если «Спартак» выиграет Кубок, не факт, что Слишковича утвердят главным тренером

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что Владимир Слишкович может стать постоянным тренером красно-белых.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Я не нахожусь внутри "Спартака", но блогеры и инсайдеры сливают информацию из клуба. Все говорят, что атмосфера стала потрясающей.

    Мы помним эффект Карреры. Футболисты пошли, попросили за него, руководство оставило — и выиграли чемпионство. Почему бы и нет?

    Опять же, я не руководитель "Спартака". Как оно будет, узнаем в ближайшее время. Даже если "Спартак" выиграет Кубок, не факт, что Слишковича утвердят главным.

    Мы помним: человек, который выиграл со "Спартаком" прошлый Кубок, тем же летом ушел. Может быть, и политика вмешалась.

    В "Спартаке" может быть все что угодно, но в любом случае в таком клубе должна быть стабильность. На примере того же "Зенита" хорошо видно, что стабильность — залог успеха», — приводит слова Титова «Чемпионат».

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