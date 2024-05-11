Титов: Даже если «Спартак» выиграет Кубок, не факт, что Слишковича утвердят главным тренером

Бывший капитан «Спартака»высказался о том, чтоможет стать постоянным тренером красно-белых.

«Я не нахожусь внутри "Спартака", но блогеры и инсайдеры сливают информацию из клуба. Все говорят, что атмосфера стала потрясающей.

Мы помним эффект Карреры. Футболисты пошли, попросили за него, руководство оставило — и выиграли чемпионство. Почему бы и нет?

Опять же, я не руководитель "Спартака". Как оно будет, узнаем в ближайшее время. Даже если "Спартак" выиграет Кубок, не факт, что Слишковича утвердят главным.

Мы помним: человек, который выиграл со "Спартаком" прошлый Кубок, тем же летом ушел. Может быть, и политика вмешалась.

В "Спартаке" может быть все что угодно, но в любом случае в таком клубе должна быть стабильность. На примере того же "Зенита" хорошо видно, что стабильность — залог успеха», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Слишкович стал временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля. Красно-белые не потерпели ни одного поражения в шести матчах под руководством боснийского специалиста.

«Спартак» в ближайшем матче сыграет 11 мая против «Краснодара», начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.