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    Силкин о Смолове: Каждому овощу свой срок

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    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре нападающего столичной команды Федора Смолова.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Смолов — опытный игрок, но вечных футболистов не бывает. Раньше вообще в 30 лет карьеру заканчивали.

    Мы сейчас хотим, чтобы спортсмены вечно выступали? Так не бывает. Каждому овощу свой срок.

    У него же хорошая карьера, которая с меня начиналась. Я Кобелеву посоветовал Федора взять в основной состав. Но состоялся Смолов сначала в "Урале", а потом в "Краснодаре".

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    • У меня нет к нему никаких претензий. Мы все становимся старше, это обыденное явление. Но, видимо, рядом с ним не хватает людей, которые могут ему подсказать.

    Качества у него остались, а с мотивацией теперь есть проблемы», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

    В текущем сезоне Смолов провел в российской Премьер-лиге 23 матча, забил четыре гола сделал четыре результативные передачи.

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