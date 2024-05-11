Силкин о Смолове: Каждому овощу свой срок

Бывший главный тренер «Динамо»высказался об игре нападающего столичной команды

«Смолов — опытный игрок, но вечных футболистов не бывает. Раньше вообще в 30 лет карьеру заканчивали.

Мы сейчас хотим, чтобы спортсмены вечно выступали? Так не бывает. Каждому овощу свой срок.

У него же хорошая карьера, которая с меня начиналась. Я Кобелеву посоветовал Федора взять в основной состав. Но состоялся Смолов сначала в "Урале", а потом в "Краснодаре".

У меня нет к нему никаких претензий. Мы все становимся старше, это обыденное явление. Но, видимо, рядом с ним не хватает людей, которые могут ему подсказать.

Качества у него остались, а с мотивацией теперь есть проблемы», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне Смолов провел в российской Премьер-лиге 23 матча, забил четыре гола сделал четыре результативные передачи.