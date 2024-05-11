Дуглас Сантос: Ситуация, в которой мы находимся, непривычная для нас

Защитниквысказался о поражении от(0:1).

«Очень сложно сейчас. Ситуация, в которой мы находимся, непривычная для нас, но она и не должна быть привычной. Мы знаем, что мы должны улучшить свою игру, вернуть уверенную игру, которая была у нас раньше. В следующих играх сделаем всё, чтобы мяч оказался в сетке и победы вернулись. Сделаем всё возможное.

Если посмотрите матч, увидите, что играли с самоотдачей и энергией. Мы вложили все эмоции, которые у нас были. Мы боролись, создавали моменты. Не было такого, что не хватало энергии или мотивации. Повторюсь, что так бывает. Я верю, что с должными усилиями и увеличением самоотдачи на тренировках должны победить уже в ближайшей игре Кубка в родных стенах. Сможем это доказать не только на словах, но и на деле», — цитирует Сантоса «Чемпионат».

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. ЦСКА — на 6-й позиции (42 балла).