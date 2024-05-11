Почеттино: Самое лучшее — это то, что мы всегда верим в себя до конца

Главный тренервысказался о текущем положении дел в клубе.

«Самое лучшее — это то, что мы всегда верим в себя до конца, футбол — это борьба. Я доволен тем, что игроки со скамейки оказали большое влияние, мне нравится то, как проходит восстановление. Для команды было важно закончить сезон с уверенной игрой, с надеждой хорошо начать следующий.

Если быть честными, то в первых 10 матчах нас наказали. Мы играли хорошо, но нам не хватало эффективности, мы упускали убойные моменты. Все данные говорили о том, что мы находились не на своем месте. После победы над "Тоттенхэмом" в последних 24 матчах мы находимся в четверке или пятерке лучших.

Я хочу оставаться позитивным, это важно. Игроки верят в то, что мы делаем. Нам было трудно в подобных играх, но эта молодая команда должна понять, как конкурировать», — цитирует Почеттино Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» в настоящий момент идет на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.