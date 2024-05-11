ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Кирьяков«Ошибка Нойера перевернула игру». Сергей Кирьяков — о полуфиналах ЛЧ, ненависти «Спартака» к «Динамо» и конфликте с Романцевым на Евро-96
  • 15:00
    • «Ювентус» и еще один топ-клуб Серии А заинтересованы в подписании украинского нападающего
  • 14:48
    • Шнайдер проиграла Бадосе на «тысячнике» в Риме
    Все новости спорта

    Олимпик Ташкент — Пахтакор: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.05.2024 в 17:00 начнется матч в Суперлиге Узбекистана Олимпик Ташкент — Пахтакор

    Футбол
    11.05.2024 в 17:00 начнется матч в турнире в Суперлиге Узбекистана Олимпик Ташкент — Пахтакор. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Прямую трансляцию матча Олимпик Ташкент — Пахтакор смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Последний шанс «Краснодара»
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Питерцам больше нельзя оступаться
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Сможет ли «Динамо» обыграть «Балтику»?
  • «Балтика» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ломаченко — Камбосос
  • Бои
  • Завтра в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гранада — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры