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    Мусаев: Весь город надеялся, что мы можем побороться за титул, а сейчас шансы на это тают

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении своей команды в матче 28-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:1).

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Из трёх последних матчей мы ни в одном не заслуживали того результата, который получили. Конечно, главная проблема — реализация моментов. А в наши ворота забивают легкие мячи. Но это не оправдание. Значит, где‑то мы недорабатываем.

    Тяжело это все, тяжелый момент. Все болельщики, весь город надеялся, что мы можем побороться за титул. И сейчас шансы на это тают. Это очень больно. Но пока остались два матча, в которых нужно добиться максимум результата», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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