Мусаев: Весь город надеялся, что мы можем побороться за титул, а сейчас шансы на это тают

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 28-го тура российской Премьер-лиги со(0:1).

«Из трёх последних матчей мы ни в одном не заслуживали того результата, который получили. Конечно, главная проблема — реализация моментов. А в наши ворота забивают легкие мячи. Но это не оправдание. Значит, где‑то мы недорабатываем.

Тяжело это все, тяжелый момент. Все болельщики, весь город надеялся, что мы можем побороться за титул. И сейчас шансы на это тают. Это очень больно. Но пока остались два матча, в которых нужно добиться максимум результата», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После поражения от «красно-белых» «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. В следующем матче «быки» сыграют против «Сочи» 18-го мая.