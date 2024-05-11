Мбаппе будет выступать под десятым номером в случае ухода Модрича из «Реала»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
По информации источника, 25-летний нападающий хотел бы выступать именно под десятым номером, однако в случае, если Модрич останется в «Реале», то он возьмёт девятый номер. Подчёркивается, несмотря на то, что ранее хорватский полузащитник выражал недовольство количеством игрового времени, он хочет остаться в мадридском клубе ещё на год.
Напомним, 10 мая Мбаппе официально объявил о том, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона.
Ранее в СМИ появлялась информация, что француз уже подписал контракт со «сливочными», рассчитанный до 2029 года.