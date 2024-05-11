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    Мбаппе будет выступать под десятым номером в случае ухода Модрича из «Реала»

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    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который по последней информации грядущим летом должен присоединиться к мадридскому «Реалу», будет выступать под десятым игровым номером в случае, если атакующий полузащитник Лука Модрич покинет «сливочных» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает AS.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации источника, 25-летний нападающий хотел бы выступать именно под десятым номером, однако в случае, если Модрич останется в «Реале», то он возьмёт девятый номер. Подчёркивается, несмотря на то, что ранее хорватский полузащитник выражал недовольство количеством игрового времени, он хочет остаться в мадридском клубе ещё на год.

    Напомним, 10 мая Мбаппе официально объявил о том, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона.

    Ранее в СМИ появлялась информация, что француз уже подписал контракт со «сливочными», рассчитанный до 2029 года.

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