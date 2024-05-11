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    Клопп освободит особняк в Ливерпуле для нового тренера команды

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ухода из мерсисайдского клуба по окончании нынешнего сезона оставит дом в Ливерпуле для будущего наставника команды. Об этом сообщает Mirror.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    По сведениям источника, земельный участок и дом, в котором немецкий тренер проживал со своей женой, перейдёт следующему тренеру «Ливерпулю», которым, как ожидается, станет нидерландский специалист Арне Слот. Отмечается, что переезд Клоппа уже начался, а стоимость бывшего особняка тренера оценивается в £ 4 млн.

    Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа, уже подписав контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года.

    «Ливерпуль» по состоянию на сегодняшний находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 78 очков за 36 матчей.

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