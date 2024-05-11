Клопп освободит особняк в Ливерпуле для нового тренера команды

Главный тренер «Ливерпуля»после ухода из мерсисайдского клуба по окончании нынешнего сезона оставит дом в Ливерпуле для будущего наставника команды. Об этом сообщает Mirror.

По сведениям источника, земельный участок и дом, в котором немецкий тренер проживал со своей женой, перейдёт следующему тренеру «Ливерпулю», которым, как ожидается, станет нидерландский специалист Арне Слот. Отмечается, что переезд Клоппа уже начался, а стоимость бывшего особняка тренера оценивается в £ 4 млн.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа, уже подписав контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года.

«Ливерпуль» по состоянию на сегодняшний находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 78 очков за 36 матчей.