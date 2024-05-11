Канчельскис: Конечно, «Зенит» должен обыгрывать ЦСКА

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Россииподелился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» примет на своём поле московский ЦСКА.

Матч состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Конечно, "Зенит" должен обыгрывать ЦСКА. После матча с "Факелом" "Зенит" не имеет права на осечку. Тем более они играют дома. С ЦСКА приятнее и легче играть, потому что они сами дают играть. Армейцы будут атаковать и не будут садиться.

Турнирная таблица заставляла "Факел" садиться и играть вторым номером. Это было читаемо и прогнозируемо. Но у ЦСКА есть свои задачи — они не могут занимать восьмое место. Поэтому армейцы захотят дать бой и обыграть "Зенит" на их стадионе. Будет классный футбол с голами, но "Зенит" победит», — сказал Канчельскис «Чемпионату».