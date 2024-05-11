Федотов: Все понимают, что «Зенит» сражается за чемпионство, но в нас тоже есть самолюбие и амбиции

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(1:0).

«Были моменты, когда мы прессинговали высоко. И достаточно успешно это делали. Иногда опускались ниже, но это вынужденно. В последние 10–15 минут глубоко оборонялись. Но и "Зенит" рисковал. Это вынужденная необходимость.

На "Зенит" никого не нужно мотивировать. В этом и заключается простота подготовки. Нужно быть готовым к игре "Зенита". А с мотивацией не возникает проблем.

Все понимают, что "Зенит" сражается за чемпионство. Но в нас тоже есть самолюбие и амбиции», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. ЦСКА — на 6-й позиции (42 балла).