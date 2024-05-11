Чалов: Сейчас весь акцент делаем на Кубок, поэтому будем готовиться

Нападающий московскогоподвел итог матча против(1:0).

«Мы прекрасно понимаем, что будем играть против "Зенита" снова, это очень сложный соперник. Сегодняшнюю игру надо уже забыть, сделать выводы. Сегодня все ребята молодцы, отдались полностью. Но уже нужно готовиться к кубковой игре — это самый важный матч.

Мы играем с лидером чемпионата. Понятно, что сложно находить моменты, их много не будет, но надо по максимуму выжать. Могу сказать, что сегодня у меня был не самый удачный матч, но ребята вытянули игру на жилах. Создали мне пенальти, который удалось реализовать.

Я был уверен в себе, поэтому спокойно подошёл к "точке". Если бы не был уверен, отдал бы кому-то. Но с этим проблем у меня нет.

Мы всё-таки должны отталкиваться от своей игры. Прекрасно понимаем, что в чемпионате не самые лучшие результаты. Сейчас весь акцент делаем на Кубок, поэтому будем готовиться. Нужно хорошо восстановиться — через четыре дня игра. Будем отдавать там все силы», — цитирует Чалова «Чемпионат».

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. ЦСКА — на 6-й позиции (42 балла).