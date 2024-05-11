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    Чалов: Сейчас весь акцент делаем на Кубок, поэтому будем готовиться

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    Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов подвел итог матча против «Зенита» (1:0).

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Мы прекрасно понимаем, что будем играть против "Зенита" снова, это очень сложный соперник. Сегодняшнюю игру надо уже забыть, сделать выводы. Сегодня все ребята молодцы, отдались полностью. Но уже нужно готовиться к кубковой игре — это самый важный матч.

    Мы играем с лидером чемпионата. Понятно, что сложно находить моменты, их много не будет, но надо по максимуму выжать. Могу сказать, что сегодня у меня был не самый удачный матч, но ребята вытянули игру на жилах. Создали мне пенальти, который удалось реализовать.

    Я был уверен в себе, поэтому спокойно подошёл к "точке". Если бы не был уверен, отдал бы кому-то. Но с этим проблем у меня нет.

    Мы всё-таки должны отталкиваться от своей игры. Прекрасно понимаем, что в чемпионате не самые лучшие результаты. Сейчас весь акцент делаем на Кубок, поэтому будем готовиться. Нужно хорошо восстановиться — через четыре дня игра. Будем отдавать там все силы», — цитирует Чалова «Чемпионат».

    После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. ЦСКА — на 6-й позиции (42 балла).

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