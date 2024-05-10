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    Ташуев: Волков может заиграть в «Зените»

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    Известный тренер Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что защитник «Краснодара» Сергей Волков может перейти в «Зенит».

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Волков — молодой футболист. Он приглашался в сборную России, а это уже рейтинг. Волков играет в команде, борющейся за чемпионство. Он, конечно же, может конкурировать в любой топ-команде России.

    Волков — сильный и агрессивный футболист, есть хорошие атакующие качества, но есть и небольшие проблемы в организации игры в обороне. Но, опять же, это и его, и тренерская проблема, который должен направить игрока и раскрыть его потенциал.

    Этот футболист обладает всеми качествами: фактурный, мощный, быстрый. Он может заиграть в "Зените".

    Там уже Марио Фернандес на сходе, нужна конкуренция и Вячеславу Караваеву», — приводит слова Ташуева «Спорт день за днем».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Волкова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 21 матч и сделал три результативные передачи.

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