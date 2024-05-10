Ташуев: Волков может заиграть в «Зените»

Известный тренерпрокомментировал информацию о том, что защитник «Краснодара»может перейти в

«Волков — молодой футболист. Он приглашался в сборную России, а это уже рейтинг. Волков играет в команде, борющейся за чемпионство. Он, конечно же, может конкурировать в любой топ-команде России.

Волков — сильный и агрессивный футболист, есть хорошие атакующие качества, но есть и небольшие проблемы в организации игры в обороне. Но, опять же, это и его, и тренерская проблема, который должен направить игрока и раскрыть его потенциал.

Этот футболист обладает всеми качествами: фактурный, мощный, быстрый. Он может заиграть в "Зените".

Там уже Марио Фернандес на сходе, нужна конкуренция и Вячеславу Караваеву», — приводит слова Ташуева «Спорт день за днем».

Transfermarkt оценивает стоимость Волкова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 21 матч и сделал три результативные передачи.