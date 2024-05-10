Почеттино ответил на вопрос о будущем в «Челси»

Главный тренердал комментарий по поводу своего ближайшего будущего в лондонском коллективе.

«Это не так важно. Главное для меня — продолжать работу при условии, что мною довольны все, а не только владельцы клуба. Тогда будет всё отлично. Положение дел может не устраивать и меня. Хоть руководство клуба и может принять решение по мне хоть завтра, но возможно и такое, что я уйду сам. Решать должны обе стороны. У меня здесь всё получается не так, как я сам ожидал до своего назначения.

Мы уже планируем подготовку к следующему сезону. Уже было несколько встреч по этому поводу: мы ответственны в вопросе турне перед предстоящим сезоном и работаем на будущее», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Челси» идет седьмым в турнирной таблице.