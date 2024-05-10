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    Клопп: Теперь борьба за чемпионство не номер один в списке приоритетов каждое утро

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Теперь это не номер один в списке приоритетов каждое утро. Но тем не менее, расскажите парням, что еще есть шанс. Мы видим таблицу, мы понимаем ситуацию.

    Ожидаем ли мы, что они проиграют три матча? "Манчестер Сити" должен проиграть три игры — это сложно представить. Но всякое возможно. "Арсенал" должен проиграть две игры — это сложно. Оба играют раньше, если они проиграют, будем говорить об этом.

    У нас есть шанс снова набрать больше 80 очков. Как и все в жизни, вы никогда не должны принимать такие вещи как должное», — приводит слова Клоппа ВВС.

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