Деменко: Давление от результата полностью ложится на «Краснодар»

Бывший футболиствысказался о предстоящем матче этих команд.

«В любом случае для "Краснодара" это будет трудный матч. Все-таки "Спартаку" по большей части в чемпионате нечего терять, и поэтому давление от результата этой игры полностью ложится на "Краснодар". В любом случае уверен, что это будет атакующая игра. Обе команды неплохи в нападении, и поэтому закрытого футбола не будет.

Может произойти так, что этот состав в скором времени рассыпется. На самом деле, тут все зависит от руководителей клуба, смогут ли они удержать этот состав. Но с другой стороны, нельзя не давать футболистам делать новые шаги в карьере. Тем более клуб на этом зарабатывает», — приводит слова Деменко «Спорт-Экспресс».

Матч состоится 11 мая. Начало — в 16.30 мск.