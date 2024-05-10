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    Деменко: Давление от результата полностью ложится на «Краснодар»

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    Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче этих команд.

    Эдуард Сперцян («Краснодар»)
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    Эдуард Сперцян («Краснодар»)

    «В любом случае для "Краснодара" это будет трудный матч. Все-таки "Спартаку" по большей части в чемпионате нечего терять, и поэтому давление от результата этой игры полностью ложится на "Краснодар". В любом случае уверен, что это будет атакующая игра. Обе команды неплохи в нападении, и поэтому закрытого футбола не будет.

    Может произойти так, что этот состав в скором времени рассыпется. На самом деле, тут все зависит от руководителей клуба, смогут ли они удержать этот состав. Но с другой стороны, нельзя не давать футболистам делать новые шаги в карьере. Тем более клуб на этом зарабатывает», — приводит слова Деменко «Спорт-Экспресс».

    Матч состоится 11 мая. Начало — в 16.30 мск.

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