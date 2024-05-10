Игрок «Спартака»: Каждому в глубине души уже надоело доминирование «Зенита»

Защитник «Спартака»высказался о доминированиив российской Премьер-лиге.

«Не могу сказать, что обсуждаем, но каждому в глубине души уже надоело. И если титул уедет в другое место, будет интересно.

Многие ребята скажут, что сейчас в условной гонке с "Краснодаром" болеют за него. Потому что просто хочется, чтобы кто-то другой выиграл.

Думаю, в некоторых матчах Вендел, Клаудиньо и остальные выкладываются не на полную, но на "Спартак" они точно собираются. В матчах с нами не видел лени точно.

Дуглас и Барриос очень сильно выделяются. Но если выбирать одного, то Дуглас. Все от него, сколько делает передач вперед и как двигает атаки. Без него они вообще иначе играют, а когда есть Дуглас, то "Зенит" куда увереннее и определеннее.

Конечно, еще впечатлял Малком. Уровень виден прямо сразу, если мяч под левой, то будет непросто. Особенно с Дзюбой они хорошо взаимодействовали: Малком катит, Дзюба ставит под удар, Малком бьет — и таких штук десять забили за чемпионат», — сказал Чернов в интервью Sports.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, при этом опережая «Динамо» и «Краснодар» лишь на одно очко.